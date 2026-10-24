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SOLOTÜRK, Eskişehir'de gösteri uçuşuna hazırlanıyor

24.10.2026 13:43

SOLOTÜRK, Eskişehir'de gösteri uçuşuna hazırlanıyor
IHA

SOLOTÜRK, 29 Ekim'de Eskişehir'de gösteri uçuşu yapacak.

İHA
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SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde çevre tanıma uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği gösteri uçuşunun hazırlıklarına başladı.

 

Etkinlik öncesinde Sazova Parkı semalarında saat 12.20'de başlayan çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi.

 

Nefes kesen prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

 

Gösteri ekibinin bayram günü yapacağı ana uçuşu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

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