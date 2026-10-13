Son 15 yılın en iyi sezonu. Üç tanesi 100 liradan satılıyor

Doğu Karadeniz 'de 15 yılın en iyi balık sezonu yaşanıyor.

Ağlar, palamut ile dolarken tezgahta fiyatlar ucuzluyor. Sezon başında tanesi 150 liraya alıcı palamut, bugünlerde Trabzon ve Rize'de 3 tanesi 100 liradan satılıyor.

Fiyat düştükçe yoğunluk da artıyor.

ZİNCİR MARKETLERDE KAMPANYA

Birçok zincir market palamutta kampanya başlatıp tanesini 40 liradan satışa çıkardı.

“ZARAR EDİYORUZ”

Fiyat düşüşü sonrası bazı balıkçı dernekleri zarar edildiğini savunuyor.

İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Birliği yaptığı yazılı açıklama ile avcılığa ara verilmesini istedi.

Açıklamada, "Fiyat ucuzlayınca balıkçı daha çok avlanma yapmak zorunda kalıyor. Kısır döngü oluşuyor." denildi ve bu durumun ekonomik açıdan sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.