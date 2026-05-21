Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu , PM ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı.



Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı.

KILIÇDAROĞLU DÜN VİDEO PAYLAŞMIŞTI



Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmıştı.

Parti yönetimi eleştiren ve bir kez daha yolsuzluk davalarını işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da." ifadesini kullanmıştı

"CHP arınmalı" diyerek Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan Kılıçdaroğlu'nun videosunu partinin 22 milletvekili paylaşmıştı.

Özel ise Kılıçdaroğlu'nun videosuna yanıt vererek "Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. O laf bir ittifaka meydan okumak. O ittifak da şu, 19 Mart darbecileriyle parti içi darbeciler." demişti.

CHP'DE KURULTAY DAVASI

Partinin 38. Olağan Kurultayı için usulsüzlük ve oylamaya hile karıştırma iddiasıyla açılan davada 12 isim sanık olarak yargılandı.

Bu isimler arasında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var.

Eski genel başkan Kılıçdaroğlu dosyada mağdur olarak yer alıyordu.

Son duruşma 6 Mayıs'ta yapılmıştı.

BUTLAN KARARI NEDEN ALINDI?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi butlan kararı vermişti.

Mahkeme kararına göre CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi, parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştiği için kesin hükümsüz/mutlak butlanla sakat kabul edilmiştir.

Neden butlan kararı verildi?

1. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı. Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

2. Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü. Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

3. Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

4. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

5. Kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı. Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

6. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

7. İlk derece mahkemesinin “dava konusuz kaldı” yaklaşımı isabetli bulunmadı. İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

8. Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı. Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi. Özetle; Mahkeme kararı, CHP Büyük Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’nde delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesiyle sakatlandığı; bunun parti içi demokrasi, eşitlik ve kamu düzenine aykırı olduğu kanaatiyle mutlak butlan sonucuna vardı.