Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya gözaltına alındı
02.09.2026 23:24
Açıklamada, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda iki şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Sosyal medya fenomenleri Cansum Kaya ve Sinan Kaya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu TikTok'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Cansum Kaya ve Sinan Kaya hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216'ncı maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda iki şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.