Sosyal medya fenomenleri üzerinden 1,9 milyon lira vurgun

Yasa dışı bahis operasyonları sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerini sosyal medya fenomenleri üzerinden akladığı iddia edilen şüphelilere soruşturma başlattı.

YÖNTEM BELLİ OLDU

Başsavcılık, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığını belirledi.

Şüphelilerin, yayın yapan fenomenlere bağış adı altında sanal hediyeler gönderdiği tespit edilirken söz konusu hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü.

Belirli bir komisyon kesintisinin ardından kalan tutarların ise nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verildiği tespitler arasında yer aldı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

MİLYARLIK VURGUN

Başsavcılık, şüphelilerin son 6 yılda toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 TL’lik para hareketinin bulunduğu belirlendi.

Ayrıca, suç gelirleriyle kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı ve bu yöntemle söz konusu gelirlerin finansal sisteme sokulmaya, yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı öne sürüldü.