Sosyal medyada ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlara operasyon. 9 gözaltı

Ankara’da sosyal medya ve dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlenen 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde Nazi sembolleri, silah ve bıçaklar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, dijital platformlarda “Nasyonal sosyalizm” içerikli, ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, aralarında çocukların da bulunduğu şüphelilerin adresleri tespit edildi. Belirlenen 9 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 3 bıçak, Nazi sembolleri, ırksal şiddet ve aşırıcılıkla ilgili semboller, kuru kafa maskesi ile dijital materyaller ele geçirildi.