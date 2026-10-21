Sosyal medyadaki görüntüsü çok konuşulmuştu. Selde bastonuyla mazgalı açan yaşlı kadın konuştu

"GURUR DUYDUM"

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaşlı kadını çiçekle ziyaret etti.

Kurşun’a çiçek takdim eden Vali Usta, yağış sırasında gösterdiği duyarlılık nedeniyle de teşekkür etti. Vali Usta, "Yapılan hareket sadece bir mazgal temizliği değildir. O kadar altı dolu bir harekettir ki bize kim olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. Herkese örnek olması gereken bu hareketle gurur duydum ve mutlu oldum.” diye konuştu.

Kurşun da o gün hastaneye gittiğini ve döndüğünde mazgalın tıkandığını gördüğünü söyledi. "Göl gibi dalgalanıyordu." diye konuşan Kurşun, "Baston yardımıyla tıkanıklığı açtım. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben de herkese örnek oldum. Vatandaş olarak görevimi yaptım. Herkese de yapmasını tavsiye ederim.” dedi.