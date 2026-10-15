Sosyal medyadan tetikçilik yapanlara büyük operasyon. 348 gözaltı

İçişleri Bakanlığı , yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ortak yürütüldü.

58 ilde düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİLİK

Şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları da belirlenen şüphelilerin bu paylaşımlarla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşıdıkları de belirlendi.

Ayrıca, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak isteyen şüphelilerin sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

“MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”

Bakanlık, paylaşımında "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine de yer verdi.