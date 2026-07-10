Söylemez Kardeşler'e üç şehirde operasyon

Söylemez Kardeşler isimli organize suç örgütüne operasyon yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

SEKİZ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, DÖRT KİŞİ ARANIYOR

Operasyonlarda iki ruhsatsız tabanca, dört tabanca şarjörü, 176 tabanca fişeği, bir balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 euro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari dört şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

"İŞLETMELERİ HEDEF ALIYORLAR"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada organize suç örgütünün liderliğini M.F.S.'nin yaptığı belirlendi.

Suç örgütünün işletmeleri ve mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek meselelerinde arabuluculuk görüntüsü altında mağdurlarla irtibat kurduğu, taleplerinin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı ve iş yeri kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi.