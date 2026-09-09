SPK paylaşımlardan şikayetçi oldu, dört şüpheli gözaltına alındı

Borsa İstanbul (BIST ) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, bySerez isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST 'te işlem gören dokuz pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda dört şüpheli yakalanırken firari bir şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.