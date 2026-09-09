SPK paylaşımlardan şikayetçi oldu, dört şüpheli gözaltına alındı
09.09.2026 15:37
Şüpheliler Borsa İstanbul'da manipülasyonla suçlanıyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören dokuz payla ilgili yapılan paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.
Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dört şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, bySerez isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören dokuz pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda dört şüpheli yakalanırken firari bir şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.