SPK Tera CEO'su ve 2 kişinin lisanslarını süresiz iptal etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturması devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hukuka aykırı iş ve işlemler nedeniyle, soruşturmanın odağındaki Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

SPK ayrıca, soruşturma kapsamında yapılan 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Hakan Gövdere ve Hayriye Car'ın lisanslarını sürekli olarak iptal etti.

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