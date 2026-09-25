Starbucks, 250 mağazasını kapatıyor

Dünya çapında on binlerce şubesi bulunan kahve devi Starbucks , Kuzey Amerika 'da "küçülmeye" gitme kararı aldı.

Starbucks Operasyon Direktörü Mike Grams, Kuzey Amerika'daki mağazalarının dikkatle değerlendirildiği ve müşteriler ile çalışanlara istenen deneyimin istikrarlı biçimde sunulamayacağı ya da kabul edilebilir finansal performansa ulaşma yolunun bulunmadığı lokasyonların belirlendiğini ifade etti.

MAĞAZALARIN YÜZDE 1'İ

Grams bu kapsamda, ilerleyen günlerde yaklaşık 250 kahve mağazasının kapatılacağı ve bu sayının Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla kahve mağazasının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiğini kaydetti.

"Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz." ifadesini kullanan Mike Grams, şirketin portföyünü yönetmesinin bir parçası olarak her yıl bazı kahve mağazalarının kapatıldığını, bazılarının ise açıldığını vurguladı, Kuzey Amerika'da büyüme taahhütlerinin sürdüğünü aktardı.