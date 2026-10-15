Suç örgütlerine eleman temin eden 25 şüpheliye gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici, övücü nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrıda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılacak elemanların teminine yönelik faaliyette bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Suç teşkil eden paylaşım yaptıkları belirlenen 29 şüpheliye yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.