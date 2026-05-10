Sulama kanalında can pazarı

Şanlıurfa -Akçakale karayolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına uçtu. Otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memuru Nimet C. ile Rukiye A.’yı gören Suriye uyruklu bir genç kanala atladı.

Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden genç de suda sürüklenmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar kurtarma çalışmalarına katıldı. Bir kişi suya atlayarak kazazedelere yardım ederken, diğerleri halat yardımıyla Suriyeli genci sudan çıkardı.

Vatandaşların sudan çıkardığı iki kadın ile Suriyeli genç, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.