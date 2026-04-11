Sumud Filosu yeniden Gazze'ye doğru yola çıkıyor

Küresel Kararlılık Filosu, "2026 Bahar Misyonu" kapsamında, 100'den fazla ülkeden binlerce katılımcı ve 100'ün üzerinde gemiyle yarın İspanya'nın Barcelona şehrinden yola çıkacak.

Akdeniz 'e açılacak filoya, İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin de katılacağı belirtildi.

SUMUD FİLOSU NEDİR?

Arapçada "kararlılık" veya "sarsılmaz direniş" anlamına gelen "sumud" kelimesinden adını alan filo, Gazze 'ye denizden yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan en büyük sivil deniz konvoyu olarak öne çıkıyor.

Girişimin temel hedefleri arasında İsrail'in deniz ablukasını sembolik olarak delmek, Gazze'deki sivillere gıda, su ve ilaç gibi temel yardımları ulaştırmak ve Filistin halkıyla küresel dayanışmayı göstermek yer alıyor.

ÖNCEKİ SEFERDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçen yıl düzenlenen ve Gazze'deki ablukayı kırıp denizden yardım ulaştırmayı hedefleyen sefer, İsrail'in çeşitli müdahaleleriyle karşılaşmıştı.

İsrail savaş gemileri yolculuk sırasında filoyu kuşatmış ve teknelere müdahale etmişti.

İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Filo, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.