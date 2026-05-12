Suriye sınırında 12 yıl sonra yeni dönem. Akçakale Sınır Kapısı açıldı
12.05.2026 13:00
Akçakale Gümrük Kapısı'nda 12 yıl sonra sivil geçişler başladı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale Gümrük Kapısı’nda yeniden pasaportlu geçiş başladı.
Akçakale Gümrük Kapısı, Suriye’de başlayan iç karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında sivil geçişlere kapatılmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle Akçakale Gümrük Kapısı, yeniden sivillerin kullanımına açıldı.
2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın ardından ticaret, insani yardım, cenaze ve kamu görevlilerinin geçişine izin verilen sınır kapısında artık pasaportlu vatandaş geçişleri de yapılıyor.
Çok sayıda Suriyeli ülkesine dönüş için kapıya geldi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısını 667 bin 565 olarak açıklamıştı.