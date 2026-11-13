Sürücü kurslarına "joker" operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi
13.11.2026 09:23
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul ve Kocaeli’de sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurdukları belirlenen kişilere operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü kursları aracılığıyla Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) sınavlarına kursiyerlerin yerine "joker" olarak tabir edilen kişilerin girdiği belirlendi.
Ayrıca e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine yerleştirilen kopya cihazları aracılığıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin teknik takibe alınarak irtibatları ve mali hareketleri incelendi. Yapılan çalışmaların ardından 10 Ekim günü İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.