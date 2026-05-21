Sürünerek kapıya ulaştı, bağırarak yardım istedi

21.05.2026 14:45

Ekipler tarafından kurtarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da yalnız yaşayan diyabet hastası kadın, evinde düştüğü yerden kalkamadı. Sürünerek kapıya ulaşan kadın, bağırarak yardım isteyince kurtarıldı.

Avcılar'da evinde düşen 70 yaşındaki kadın sürünerek kapıya ulaşıp, yardım istedi.

 

Olay, Cihangir Mahallesi'ndeki bir binanın dördüncü katında meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki G.İ., dengesini kaybederek yere düştü.

 

Ayağa kalkmayı başaramayan yaşlı kadın, sürünerek daire kapısının önüne kadar geldi ve bağırarak sesini duyurmaya çalıştı. Binanın alt katında oturan kızı, annesinin çığlıklarını duyunca yukarı çıktı ancak kilitli olan kapıyı açamadı.

 

Durumun bildirilmesi üzerine adrese kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kapının arkasındaki kadını sakinleştirerek kilidi açması için yönlendirdi.

 

Kadının kapıyı açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Diyabet hastası olduğu belirtilen G.İ., sedyeyle binadan indirilerek genel sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

