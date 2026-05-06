Suudi Arabistan'ın enerji yatırımı. DMM: Propaganda faaliyetlerine itibar edilmemeli

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan enerji santrali anlaşmasına ilişkin iddialarla ilgili Dezenformasyon Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.



Açıklamada, Suudi Arabistan ile imzalanan enerji santrali anlaşmasında Türkiye lehine hiçbir madde bulunmadığı iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde, Suudi Arabistan'ın Sivas ve Karaman'da 2 milyar dolar yatırımla 2 bin megavatlik güneş enerjisi santrali kuracağı hatırlatıldı. Projenin tamamının yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacağı vurgulanırken, projenin Türkiye'ye herhangi bir yatırım maliyeti oluşturmayacağı ifade edildi.

Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı arandığı, Türkiye tarihinin en düşük enerji alım fiyatlarının uygulandığı ve santral arazilerinin mülkiyetinin Türkiye'de olacağının da altı çizildi. "Resmi açıklamalar ve anlaşma detayları ortadayken ülkemizin enerji arz güvenliğine, üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.