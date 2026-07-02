Taciz mağduru Tuana'nın öldüğü kaza: İstenen ceza belli oldu

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Giresun Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜYDÜ

İddianamede, 28 Mart 2026 günü saat 22.20 sıralarında Görele ilçesinde şüpheli Adem Hasbaş'ın kullandığı ve kazaya karışan 28 RE 752 plakalı aracın olay yerinde terk edilmiş halde durduğu, sürücünün 1,79 promil alkollü olduğu belirtildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren mağdur Torun'un 23 Haziran 2026 tarihli otopsi raporunda, ölümünün genel beden travmasına bağlı çeşitli kırıklar ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi.

FRENE DÖRT METRE SONRA BASMIŞ

İddianamede, olay yeri incelemesinde, kaza yerinin Trabzon istikametinde, yolun sol şerit içi olduğu, yolun sol banketine yakın şekilde 34 metre fren izi bulunduğu, aracın çeşitli yerlerinin hasar gördüğü ve araç içerisinde çok sayıda içki şişesi ile kutusunun tespit edildiği vurgulandı.

Trafik ekiplerince tanzim edilen kaza tespit tutanağında, kazanın oluşumunda Torun'un asli kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, asfalt zeminli yol üzerindeki fren/lastik izlerinin yayanın düştüğü noktadan dört metre sonrasında başladığı, sürücünün bu şekilde seyretmesinin, almış olduğu alkolden kaynaklı olduğu ve şüphelinin de tali kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.

SAVCI "OLASI KASITLA ÖLDÜRME" DEDİ

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda da şu değerlendirme yapıldı:

"- Kazaya karışan 28 RE 752 plakalı aracın teknik donanım sistemlerinin, üretim standartları doğrultusunda kullanılması halinde kazaya sebep teşkil edecek herhangi bir eksiklik veya kusurunun bulunmadığının, kazanın meydana gelmesinde yayanın kusuruna ilave olarak aracın şüpheli tarafından üretim standardına uygun olmayacak şekilde, tedbirsiz ve dikkatsiz sürüşü nedeniyle araç sürücüsünün katkısının bulunduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, şüphelinin olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi.

BELEDİYE BAŞKANININ TACİZİNE MARUZ KALMIŞTI

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında mağdur taraf olduğu belirlenmişti .

İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti .