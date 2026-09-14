Taciz mağduru Tuana'nın ölümüne ilişkin davada karar çıktı
14.09.2026 15:05
Son Güncelleme: 14.09.2026 15:16
Acılı aile kızlarının organlarını bağışladıktan sonra Tuana, Görele ilçesinde toprağa verildi.
Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana T.'ye aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adem Hasbaş, Tuana T.'nin annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.
Sanık, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Tuana, gözyaşlarıyla uğurlanmıştı.
BİLİRKİŞİ RAPORU
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporu ortaya çıkmıştı.
Bilirkişi incelemesine göre, tutuklu sürücüsü Adem Hasbaş’ın, kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği, etkin frenleme yaparak kazayı önleyebileceği halde bu yönde yeterli tedbiri almadığı belirtilmişti.
Buna göre araçtaki fren ve lastik izlerinin, Tuana'nın düştüğü noktadan yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edilmişti.
Raporda, sürücünün olay anındaki davranışlarının, ölçülen 1.97 promil alkolün etkisiyle algı ve koordinasyon kaybı yaşamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendirmesine de yer verilmişti.
Raporda ayrıca "hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlama yükümlülüğünü" ihlal ettiği gerekçesiyle tali kusurlu bulunan sürücü Hasbaş’ın, Tuana'nın arkası dönük ve kulaklık takmış olduğunu beyan ettiği için selektör yapmak ve korna çalmak suretiyle aracın solundan geçebileceğini düşündüğü sırada seyrine devam etmesi sonrası kazanın meydana geldiği ifade edilmişti.
TUANA'YA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU
Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart'ta Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana T.'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.
BELEDİYE BAŞKANININ TACİZİNE MARUZ KALMIŞTI
Tuana T.'nin, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.
İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti.