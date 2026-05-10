Takside kabus. Boynuna ip geçirip darp ettiler

İstanbul Eyüpsultan'da aracına aldığı iki yolcu, taksi şoförü Gökhan A'yı gasp etti.

Olay 8 Mayıs Cuma akşamı Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Taksinin ön koltuğa oturan yolcu, taksi şoförü Gökhan A. ile önce tokalaştı ardından sohbet ederek oyaladı.

Bu sırada aracın arka koltuğuna oturan diğer yolcu, şoförün boynuna ip geçirdi. Ardından iki şüpheli taksiciye yumruklarla saldırdı. Uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen iki şüpheli darp ettikleri taksiciyi gasp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Yaralanan Gökhan A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan şoför Gökhan A.'nın tedavisi sürüyor.

OLAY ARAÇ KAMERASINDA

Saldırı taksideki araç içi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, taksiye binen iki şüpheliden birinin şoförün boynuna ip geçirdiği, ardından şüphelilerin bir anda taksiciye saldırdığı görülüyor. Saldırı anında şüphelinin cep telefonu ile görüntü kaydettiği, daha sonra şüphelilerden birinin eliyle araç kamerasına zarar verdiği anlar yer aldı.