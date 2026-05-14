Takside kredi kartı kavgası

İstanbul Bahçelievler'de taksi şoförü ile yolcu arasındaki tartışma sırasında şoför yolcuya vurdu.

Olay, 12 Mayıs Salı günü Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşandı. Bakırköy'de uygulama üzerinden taksi çağıran kadın müşteri araca evinin önünden bindi.

50 LİRA FARK TARTIŞMA ÇIKARDI

İddiaya göre taksi şoförü yolculuk sonunda ücretin 350 lira tuttuğunu söyledi. Şoförün uygulama üzerinden alınan ücrete 50 lira fark yansıdığını söylemesi üzerine kadın nakit ödeme yapmak istediğini belirtti.

Bunun üzerine şoför nakit ödeme yapıldığında uygulamanın ceza yazacağını söyledi.

İkili bir süre daha tartıştıktan sonra şoför nakit ödeme almayı kabul etti. Tartışma devam ederken iddiaya göre, taksiden inmek isteyen kadın kapıların kilitli olduğunu fark etti.

“PARAMIN ÜSTÜNÜ İSTİYORUM”

Taksi şoförü ise "KADES'e bas" diyerek bağırdı. Kadın yolcu "300 lira verdim paramın üstünü istiyorum." derken taksi şoförü ise, "Bıktım sizin gibilerden." diyerek tartışmaya devam etti.

Kadın yolcunun "Yüzünü de çektim." sözleri üzerine taksi şoförü "Git işine konuşup durma." diyerek sert çıktı. Bu sırada taksicinin elinin tersiyle kadına vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadın taksiden indikten sonra tartışma bir süre daha devam etti. Polis ekiplerine ihbarda bulunarak hastaneden darp raporu alan kadın yolcu taksi şoföründen şikayetçi oldu.