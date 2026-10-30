Takside unutulan cep telefonunu yanına alıp indi

Olay, 27 Ekim’de Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde meydana geldi. N.K. isimli yolcu, 21 TT 0109 plakalı taksiyle seyahat ettikten sonra cep telefonunu arka koltukta düşürdü.

N.K.’nin ardından taksiye binen 2 yolcudan biri, arka koltukta bulunan telefonu fark etti. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, araçtan indiği sırada telefonu cebine koyarak, uzaklaştı.

Olay anı, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Telefonun sahibi N.K., emniyete giderek şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.