Taksim'de 1 Mayıs önlemi

Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü.

Hazırlıklar kapsamında Taksim Meydanı'na demir bariyerler getirildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı daha önceden kapatılmışken bugün getirilen bariyerlerle Gezi Parkı'nın çevresi de kapatıldı.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILACAK

Bariyerlerin bir kısmı ise hazır bekletilirken 1 Mayıs sabahı Taksim Meydanı ve meydana çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Polis ekiplerinin ise Gezi Parkı'nda bekleyişi sürüyor.