Tamirat için gittiği evin banyosuna gizli kamera yerleştirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan aile, 14 Kasım'da banyonun asma tavanından su geldiğini fark etti. Ev sahipleri, sorunun giderilmesi için daireye bir tesisatçı çağırdı.

Tesisatçının onarımı tamamlayıp evden ayrılmasının ardından banyoyu kullanmak isteyen aile, asma tavanda daha önce bulunmayan bir delik fark etti. Tavanı kontrol eden ev sahipleri, görüntü kaydı yapacak biçimde yerleştirilmiş bir cep telefonu bulduklarını öne sürerek polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün tesisatçı A.K. (40) ile görüştü.

ÖNCE İNKAR SONRA İTİRAF ETTİ

İlk olarak telefonunu nereye bıraktığını hatırlamadığını söyleyen A.K., daha sonra banyonun asma tavanında delik açtığını ve cep telefonunu kamerası banyonun içini görecek şekilde yerleştirdiğini anlattı.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K., dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "cinsel taciz " suçlamalarıyla tutuklandı.