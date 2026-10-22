Tarım makinesine sıkışan çiftçi öldü

Polatlı ilçesinde pancar hasadında acı bir olay meydana geldi.

Öğle saatlerinde Yeniköseler Mahallesi yakınındaki tarlada eşi İsmail Keskin ile beraber çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Türkan Keskin, pancar sökme makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık , jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tarım makinesinin bıçakları arasında sıkışan Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kız ve bir erkek çocuğu olduğu öğrenilen Keskin'in cansız bedeni tarım makinesinden çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.