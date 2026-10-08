Tarlasına düşen kozalaklar yüzünden kuzenini öldürdü. Ormanda yakalandı

Aydın ’ın Nazilli ilçesinde, tarlasına düşen kestane kozalakları nedeniyle tartıştığı kuzeni, eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç’ı (57) tüfekle öldüren N.A. (70), kaçtığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kaşıkçılar Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Kılıç ile kuzeni N.A. arasında, Kılıç’ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.’nın arazisine düşmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eski Çatak Mahallesi Muhtarı Kılıç’ın, iddiaya göre kuzenine tabanca doğrulttuğu belirtildi. Bunun ardından bölgeden ayrılan N.A., bir süre sonra tüfekle geri dönerek Kılıç’ı sırtından vurup kaçtı.

Silah seslerini duyan N.A.’nın oğlu, olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, N.A.’yı saklandığı ormanda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.