Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Malatya ’nın Kale ilçesinde 62 yaşındaki Mithat Ekici, tartıştığı oğlu Taner Ekici tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaleköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taner Ekici ile babası Mithat Ekici arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ekici, bıçakla babasına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Mithat Ekici yere yığılırken, evden gelen sesleri duyan komşular durumu ekiplere bildirdi.

62 yaşında hayatını kaybeden baba Mithat Ekici

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kale İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mithat Ekici, doktorların müdahalesine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri Taner Ekici’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Döner ustası olduğu öğrenilen Mithat Ekici’nin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.