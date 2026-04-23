Tartıştığı eşini silahla katletti

İzmir 'in Buca ilçesine bağlı Çamlıpınar Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Çetin Ç. (44) ile eşi Nurcan Ç. (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Çetin Ç. tabancayla vurdu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nurcan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekiplerince Karabağlar ilçesinde yakalandı.