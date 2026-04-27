Tartıştığı kardeşini öldürdü

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Hasan H., Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı ağabeyi Recep H. tarafından vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Recep H.'nin yakalaması için harekete geçti. Şüpheli, evinin yakınlarındaki arazide yakalanarak gözaltına alındı.