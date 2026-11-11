Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Şinasi Efendi Caddesi’nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Dilyan Ö. (25) ile Burak Y. (42) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında Dilyan Ö'nün bıçakla boğazından yaraladığı Burak Y, sokağa çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Burak Y, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine direnen Dilvan Ö., kendisini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri, kapıyı kırarak eve girdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilvan Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.