Taşla camını kırdıkları aracın sürücüsünü dövdüler

Olay, Odunpazarı ilçesi Dede Mahallesi Malhatun Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AOV 431 plakalı SUV tipi otomobilin sürücüsü ile arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaki otomobilde bulunan 2 şahıs araçlarından indi. Şahıslar, ellerine aldıkları taşla 26 AOV 431 plakalı otomobilin arka camını kırdı.

Camın kırılmasının ardından sürücü ile diğer 2 şahıs arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çıkan arbedede 26 AOV 431 plakalı aracın sürücüsü ve küçük oğlu ile diğer araçta bulunan 2 şahsın vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kavga sırasında araç içerisinde kalan sürücünün eşi ve diğer oğlunun büyük panik ve korku yaşadığı anlar kameraya yansıdı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.