Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile diyaliz ünite ve merkezlerinin planlanması, açılması, faaliyet göstermesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Hastaların muayene ve tedavi süreçlerine erişiminin kolaylaştırılması, hasta odaklı hizmet sunumu, merkez kapasitesi ve ev hemodiyalizi alanlarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Kronik diyaliz tedavisine yeni başlayan hastaların en geç 3 ay içinde böbrek nakli konusunda bilgilendirilmesi ve en yakın kamu organ nakli merkezine yönlendirilmesi zorunlu hale getirildi.

Diyaliz merkezlerinin cihaz kapasitesine ilişkin üst sınır, 60 cihazdan 80 cihaza çıkarıldı. Merkezlerin birleşmesi halinde ise toplam kapasite 80 cihaz ile sınırlandırıldı.

ZORUNLU DİYALİZ MUAYENELERİNDE YENİ UYGULAMA

Düzenlemeyle hastaların aylık zorunlu diyaliz muayenelerini, tedavi gördükleri merkezin dışında kamu veya özel sağlık kuruluşlarında da yaptırabilmelerinin önü açıldı. Hastalar, düzenlenen diyaliz reçetesiyle başka bir sağlık kuruluşunda tedavilerini sürdürebilecek.

TATİL DİYALİZİ

Diyaliz hastalarının farklı illerde bulundukları dönemlerde hizmete erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla tatil diyalizi dönemi genişletildi. Haziran-ekim döneminde uygulanan tatil diyalizi dönemi, yapılan düzenlemeyle mayıs-kasım sonu olarak belirlendi.

Yönetmelikle, ev hemodiyalizine ilişkin mevcut uygulamanın temel esasları ile aylık muayene ve reçete düzenlenmesinde nefroloji uzmanı önceliği ise korundu.