Tatil dönüşü ağır tonajlı araçlara seyir yasağı

Şehirlerarası ulaşımın en kilit kavşaklarından Bolu'da, Kurban Bayramı tatili dönüşü için önlemler artırıldı.

Bolu Valiliği, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'den 01 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Trafiğe çıkma yasağının İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara il sınırından, D-100 kara yolunun Karabük il sınırından, D-750 kara yolunun da Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergahları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle seyretmeleri kaydıyla istisnai olarak trafiğe çıkmalarına izin verileceği kaydedildi.​​​​​​​