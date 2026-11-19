Dalaman'da Kleopatra Koyu olarak bilinen tarihi Hamam Koyu'nda birinci derece arkeolojik sit alanında dikkat çeken bir karar alındı.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 12 Kasım 2026 tarihinde yaptığı toplantıda Kapıkargın Mahallesi'nde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanı ile tescilli hamam yapısının korunma alanındaki izinsiz uygulamaları değerlendirdi.

İZİNSİZ YAPILAR KALDIRILIYOR

Toplantıda orman alanındaki sit sahasında bulunan iskele, duvar, tekne, ahşap çit ve kulübe gibi izinsiz yapı ve unsurların kaldırılması kararlaştırıldı.

Söz konusu yapıların, 3 ay içerisinde kaldırılması istenirken yıkımın ardından ortaya çıkan malzemelerin de alandan uzaklaştırılması ve uygulamaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurul Müdürlüğü'ne iletilmesi kararına varıldı.

Kararda, belirtilen süre içerisinde işlem yapılmaması halinde ilgili belediye hakkında idari soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığına, cezai soruşturma yürütülmesi için ise Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulacağı bildirildi.

Bölgede izinsiz uygulamalarda bulunanlar hakkında Fethiye Müze Müdürlüğünce soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, ayrıca soruşturma açılmasına gerek olmadığı kaydedildi.