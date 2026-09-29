TBMM 1 Ekim'de açılıyor

TBMM 'de 28'inci dönem 4’üncü yasama yılı faaliyetleri 10 Ağustos’ta sona ermişti.

Yeni yasama yılı öncesi tatile giren Meclis 'te, tadilat, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. TBMM içerisinde ve hizmet binalarında, çevre düzenlemeleri, iktidar ve muhalefet kulisleri, grup toplantısı salonları, milletvekili odaları, grup başkanı ve başkan vekillerinin odaları, komisyon toplantı salonları, basın toplantısı salonu başta olmak üzere bütün oda ve salonlarında periyodik bakım işlemleri tamamlandı.

TBMM bilişim sistemlerinin altyapısında bakım ve işlerlik testleri, sistem odaları ve kurumsal web sayfalarında yük testleri ve güvenlik kontrolleri de gerçekleştirildi.

TÖREN ÖNCESİ HUMMALI TEMİZLİK

Kontrollerin ve çalışmaların ardından TBMM, 1 Ekim'de düzenlenecek tören ile açılacak.

Hazırlıkların açılışa kısa bir süre kala tamamlanması planlanıyor.

AÇILIŞ PROGRAMI

1 Ekim programı, TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek tören ile başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Genel Kurul toplanacak.

Oturumun ardından tören alanında resepsiyon düzenlenecek.