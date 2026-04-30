TBMM'de İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını kınayan tezkere kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, 'Küresel Sumud Filosu’na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale' başlıklı tezkere okundu. Tezkerede, "İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklemiş; sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırmıştır. Küresel Sumud Filosu’na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20’si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi, açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail’i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

“İNSANLIK CEPHESİNİN YANINDAYIZ”

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtilen tezkerenin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca, başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu’nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."

TEZKERE KABUL EDİLDİ

Tezkerenin okunmasının ardından siyasi parti temsilcileri de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, tezkereyi oylamaya sundu. Oylama sonucunda tezkere, tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla Genel Kurul'da kabul edildi. Genel Kurul'da siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler görüşülüyor.