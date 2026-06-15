TBMM'den partilere ziyaretçi uyarısı

CHP Grup toplantısı öncesi yaşanan gerginliğin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) yönetimi yeni bir adım attı.

Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay imzası ile partilere gönderilen yazıda, maksimum ziyaretçi sayılarının, grup toplantı salonlarının kapasiteleri ile fiziki koşullarının dikkate alınarak belirlendiği anımsatıldı.

Yazıda, Senato Salonu zemin katının 817 kişi, balkon katının 390 kişi, Büyük Grup Toplantı Salonu'nun 630 kişi, Küçük Grup Toplantı Salonu'nun ise 352 kişilik kapasiteye sahip olduğu ifade edildi. "Maksimum kişi sayısı hesaplamasına milletvekilleri ile görevli personel sayıları dahil edilmiş olup her siyasi parti grubu için ziyaretçi sayıları sistem üzerinde bu doğrultuda tanımlanacaktır." denildi.