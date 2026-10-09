Tedavi için geldikleri otel sonları oldu

Termal tedavi için geldikleri otelde ölü bulundular.

Bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen Tahsin Ünver ile eşi Yaşariye Ünver, 6 Ekim'de tatil için pansiyona yerleşti. İki gün boyunca odalarından çıkmayan çifti merak eden görevliler, kontrol etmek için odaya girdi.

BANYODA ÖLÜ BULDULAR

Çifti banyoda hareketsiz bulan çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, banyoda bulunan Ünver çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ÖLÜM SEBEBİ KÜKÜRT GAZI MI?

Kükürt gazından zehirlendikleri üzerinde durulan çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.