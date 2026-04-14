Tefecilere yedi şehirde operasyon. 34 gözaltı

14.04.2026 09:04

Anadolu Ajansı

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Tefecilere yönelik yedi şehirde yapılan operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yedi şehirde tefecilere yönelik operasyon yapıldı.

 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çek kırdırmak suretiyle faiz karşılığı borç para verilerek tefecilik faaliyetinde bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

 

Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Siirt, Balıkesir, Bitlis, Muğla ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

 

Operasyonda 34 zanlı yakalanırken, adreslerdeki aramalarda 10 bin dolar, çok sayıda çek ve senet ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

 

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

