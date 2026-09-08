Tekirdağ ve Kırklareli’nde 5 ilçede denize giriş yasaklandı

Tekirdağ ’ın Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Saray ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı. Kırklareli ’nin Vize ilçesinde de tüm plajlar için aynı karar alındı.

Tekirdağ’da etkili olan poyrazın ardından Valilik, suda boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 4 ilçeyi kapsayan denize giriş yasağı kararı aldı.

Buna göre, Süleymanpaşa ilçesi genelinde, Marmaraereğlisi’nin Sultanköy Mahallesi sahilinde, Saray ve Şarköy ilçelerinde 8 Eylül Salı günü 1 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde de Kaymakamlık tarafından alınan kararla olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girişler 1 gün süreyle yasaklandı.

Yetkililer, yasakların boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla uygulandığını belirtti.