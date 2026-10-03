Tekirdağ'da deniz ulaşımına fırtına engeli
03.10.2026 16:35
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'da fırtına 8 gündür hayatı olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde 8 gündür fırtına etkili oluyor. Tekirdağ'da ise deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar da Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle ava çıkamıyor.
Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.
Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, fırtınanın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.