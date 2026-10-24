Tekirdağ'da indirim kampanyası izdihama neden oldu

Tekirdağ ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yeni açılan bir züccaciye mağazasının indirim kampanyası yoğun ilgi gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyen yüzlerce vatandaşın mağazaya akın etmesiyle girişte izdiham yaşandı.

İlçede hizmete giren züccaciye mağazasının indirim duyurusunun ardından çok sayıda kişi alışveriş yapmak için mağaza önünde toplandı. Vatandaşların aynı anda içeri girmeye çalışması üzerine giriş bölümünde yoğunluk oluştu.

Zaman zaman izdihama dönüşen kalabalık nedeniyle mağaza çalışanları müşterilerin taleplerine yetişmekte zorlandı.

ÇALIŞANLAR YOĞUNLUĞA YETİŞMEKTE ZORLANDI

Bir anda yüzlerce kişinin mağazaya gelmesiyle çalışanlar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve yoğunluğu yönetmek için yoğun çaba sarf etti. Beklediklerinden çok daha fazla vatandaşın mağazaya geldiğini belirten işletme yetkilileri, zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Mağazanın işletmecilerinden Ümit Yaşar, açılışın ardından gördükleri yoğun ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek yaşadıkları zorluğu anlattı.

Beklediklerinin çok üzerinde bir kalabalıkla karşılaştıklarını belirten Yaşar, "Beklediğimizden çok çok üzerinde bir kalabalık vardı. Ekip arkadaşlarımızla yetişmeye çalıştık ama zorlandığımız anlar oldu. Durduramadığımız anlar yaşandı. Elimizden geldiğince kimseyi kırmamaya, üzmemeye çalıştık.

Ancak bir hatamız, kusurumuz olduysa buradan affola diyoruz. Tekirdağ halkına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Mağaza girişinde yaşanan yoğunluk ve vatandaşların indirim kampanyasına gösterdiği ilgi, cep telefonu kameralarına da yansıdı.