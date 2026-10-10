Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da iki gün önce tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, iki gün önce Süleymanpaşa ilçesindeki bir ikamette ve Kazandere Mahallesi'nde belirlenen adreste yapılan aramalarda, 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, iki madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait madeni para, 254 kağıt para, iki sikke kitabı, 16 mezat kartı ve 5 fişek ele geçirilmişti. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından iki şüpheli gözaltına alınmıştı.