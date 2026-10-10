Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu: 2 bin 314 sikke ele geçirildi

Tekirdağ ’da tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 bin 314 sikkenin de bulunduğu çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi ve Kazandere Mahallesi’nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 290 yakın döneme ait para, 254 kâğıt para, 2 sikke kitabı, 16 mezat kartı ve 5 dolu fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.