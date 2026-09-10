Tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla ’nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişimlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin tekneyle yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda 9 FETÖ şüphelisi ile teknenin kaptanı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonda 9 FETÖ mensubu ile 1 tekne kaptanı yakalanıp, gözaltına alındı. El konulan teknede yapılan aramada 40 bin 80 avro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası ve 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan M.S. (43), S.B. (39), Y.G. (42), H.A. (37), M.D. (44), N.K. (57), M.K. (36), D.G. (40), H.A. (35) ile 'örgüte yardım etmek' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan tekne kaptanı H.Y. (30) bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.