Telegram'da çocuk istismarı görüntülerini satın alanlara operasyon: 8 şüpheli gözaltına alındı
01.10.2026 11:26
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Telegram üzerinden çocukların cinsel istismarına ilişkin fotoğraf ve videoları para karşılığında satın aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘müstehcenlik’ suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturmada S.K. isimli şüphelinin Telegram üzerinden çocukların cinsel istismarına ilişkin fotoğraf ve videoları para karşılığında sattığı tespit edildi.
İncelemelerde, içerikleri satın alan kişilerin ödemeleri S.K. adına kayıtlı banka hesabına yaptığı belirlendi.
S.K., soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alındı ve 21 Nisan'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
BANKA HAREKETLERİNDEN 10 ŞÜPHELİYE ULAŞILDI
Soruşturmayı genişleten ekipler, S.K.'nın banka hesabına para gönderen kişileri incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda çocukların cinsel istismarına ilişkin içerikleri satın aldığı belirlenen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararları çıkarılırken, adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
30 Eylül'deki operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.