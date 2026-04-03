Telegram'dan tetikçilik yapanlara gözaltı

03.04.2026 08:22

Son Güncelleme: 03.04.2026 09:14

Anadolu Ajansı

Yeni nesil suç örgütlerinin suç içerikli paylaşımlarına soruşturma başlatıldı.

NTV - Haber Merkezi

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden "Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır." şeklinde paylaşım yapan 14'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden suç içerikli yeni nesil suç örgütlerinin eylemlerine ilişkin soruşturma başlattı.

 

Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

 

“MEKAN KURŞUNLANIR”

 

"Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür." şeklinde paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi.

 

Soruşturma kapsamında 14'ü suça sürüklenen çocuk, 30'u yetişkin olmak üzere 44 şüpheliden 35'i gözaltına alındı. 

 

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

