Telegram'dan tetikçilik yapanlara tutuklama
03.04.2026 08:22
Son Güncelleme: 06.04.2026 15:01
Yeni nesil suç örgütlerinin suç içerikli paylaşımlarına soruşturma başlatıldı.
Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden "Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır." şeklinde paylaşım yapan 14'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 35 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden suç içerikli yeni nesil suç örgütlerinin eylemlerine ilişkin soruşturma başlattı.
Bu kapsamda, İstanbul merkezli Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
“MEKAN KURŞUNLANIR”
"Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür." şeklinde paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 14'ü suça sürüklenen çocuk, 30'u yetişkin olmak üzere 44 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.
16 TUTUKLAMA
"Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 16'sı tutuklanırken biri hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.